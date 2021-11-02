Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото

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Созаева: Не бывает идеальных отношений
Созаева: Не бывает идеальных отношений
Фото: Лора Созаева / Facebook

Экс-супруга украинского певца Виктора Павлика, хореограф Лариса Созаева 2 ноября разместила в Instagram снимок из семейного архива, на котором запечатлена вместе с артистом и их сыном Павлом Павликом.

Семья позирует в кадре, расположившись дома на ковре. Созаева редко делится снимками из архива, на которых запечатлена вместе с бывшим мужем и покойным сыном.

е бывает идеальных отношений. Бывают идеальные картинки. Люди расходятся, иллюзии разбиваются, но нужно учиться прощать и быть благодарным за то, что было. Детям сложнее всего. Для них рушится целый мир. Но наш мозг пластичен и ко всему может адаптироваться. Главное, оставаться добрыми и открытыми друг к другу", – подписала фото Созаева.

Контекст:

Созаева – третья жена Виктора Павлика. У них был общий сын – Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком

За несколько месяцев до этого Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил. В октябре 2021 года Репяхова заявила, что не уводила мужа из предыдущей семьи – по ее словам, когда они с ним познакомились, Павлик страдал от алкогольной зависимости и часто оказывался в реанимации. Жена артиста подчеркнула, что навещала его там, но Созаевой возле него никогда не было. 

В октябре 2021 гола между Репяховой и Созаевой разгорелся публичный скандал. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Теги: скандал, Виктор Павлик, певец, развод, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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