"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото

Семья позирует в кадре, расположившись дома на ковре. Созаева редко делится снимками из архива, на которых запечатлена вместе с бывшим мужем и покойным сыном.

"Не бывает идеальных отношений. Бывают идеальные картинки. Люди расходятся, иллюзии разбиваются, но нужно учиться прощать и быть благодарным за то, что было. Детям сложнее всего. Для них рушится целый мир. Но наш мозг пластичен и ко всему может адаптироваться. Главное, оставаться добрыми и открытыми друг к другу", – подписала фото Созаева.