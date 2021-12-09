"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной

Репяхова позирует в кадре на кушетке, прикрыв голую грудь полотенцем.
"Раньше я сильно недооценивала необходимость косметолога в моей жизни. А может, я просто не встретила на тот момент своего. Мне всегда казалось, что если я приду, то мне назначат много лишнего и ненужного. Так однажды и было, мне всегда сложно в определенный момент сказать "нет", – написала она.
По словам Репяховой, сейчас ситуация изменилась и уже около года она посещает специалиста.
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Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
7 декабря стало известно, что Репяхова подала на Созаеву в суд. Поводом для искового обращения, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления Созаевой в ее адрес.