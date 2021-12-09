"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной

Репяхова позирует в кадре на кушетке, прикрыв голую грудь полотенцем.

"Раньше я сильно недооценивала необходимость косметолога в моей жизни. А может, я просто не встретила на тот момент своего. Мне всегда казалось, что если я приду, то мне назначат много лишнего и ненужного. Так однажды и было, мне всегда сложно в определенный момент сказать "нет", – написала она.

По словам Репяховой, сейчас ситуация изменилась и уже около года она посещает специалиста.