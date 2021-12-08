Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву

Репяхова подала в суд на Созаеву после того, как та назвала ее "тварью" Фото: repyahovakate / Instagram, lora.sozaeva / Instagram

Репяхова опубликовала фото фрагмента своего обращения.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена Павлика также сфотографировала и выложила в сеть вывеску суда, в котором будет рассматриваться ее исковое обращение.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

На официальном портале, где публикуется Единый реестр судебных решений, указано, что по факту искового заявления Репяховой было открыто производство №2/755/9355/21 и назначен состав суда. Дата первого судебного заседания пока не называется.



Скриншот: court.gov.ua / Instagram