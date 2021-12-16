Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина

Репяхова подала в суд на Созаеву после того, как та назвала ее "тварью" Фото: repyahovakate / Instagram, lora.sozaeva / Instagram

В постановлении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 2/755/9355/21 совпадает с номером, под которым было зарегистрировано исковое обращение Репяховой в суд.

В документе сообщается, что Репяховой отказано в рассмотрении иска, так как он частично оформлен на русском языке и не соответствует установленным законом правилам.

Суд предоставил истцу семь дней для исправления искового заявления. В случае невыполнения требований исковое заявление будет считаться не поданным, говорится в определении.

Скриншот: https://reyestr.court.gov.ua