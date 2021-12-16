Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина

В постановлении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 2/755/9355/21 совпадает с номером, под которым было зарегистрировано исковое обращение Репяховой в суд.
В документе сообщается, что Репяховой отказано в рассмотрении иска, так как он частично оформлен на русском языке и не соответствует установленным законом правилам.
Суд предоставил истцу семь дней для исправления искового заявления. В случае невыполнения требований исковое заявление будет считаться не поданным, говорится в определении.
25 ноября Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. Она не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов на страницы своих рекламодаталей, но в тот же день Созаева заявила, что непричастна к этому. Бывшая жена Павлика также назвала на камеру Репяхову "тварью" – сейчас ее страница и сам ролик удалены.
После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался сам Павлик, встав на сторону Репяховой. Павлик также обратился к бывшей жене.
"Наши дороги разошлись. Я пошел! И я хотел этого. И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Но сейчас не об этом. Я тебе, Лора, отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу, просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", – подытожил артист.
26 ноября Репяхова заявила, что подаст на Созаеву в суд из-за публичных оскорблений в свой адрес, а 7 декабря обратилась с иском в Днепропетровский суд Киева.