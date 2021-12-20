Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Павлик новую найдет". "Бабы дерутся, а мужик и рад". Репяхова честно рассказала о проблемах в браке с певцом

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Репяхова о муже: Я не уверена, что мы будем с ним вместе
Репяхова о муже: Я не уверена, что мы будем с ним вместе
Фото: repyahovakate / Instagram,

Четвертая жена и концертный директор 56-летнего украинского певца Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова 18 декабря в Instagram Stories заявила, что сомневается, будут ли их отношения с артистом иметь продолжение.

Видео из микроблога Репяховой продублировано на странице проекта "Зірковий шлях" в Instagram.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна", – написала она.

Репяхова не конкретизировала, о какой именно войне идет речь, но 16 декабря стало известно, что Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против бывшей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой. 

"Витька Павлик – Синяя Борода, новую найдет, восемьнадцатилетку", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Как всегда, бабы дерутся, а мужик и рад, что такое сокровище поделить не могут", – написали в комментариях подписчики.

"И сразу после фото в слезах идет реклама шубы", – обратили внимание фолловеры.

Вскоре Репяхова заявила, что не жалеет о том, что рассказала о проблемах в семье.

"Я не жалею, что выставила Stories. Наша семья действительно переживает тяжелый период. Я не знаю, как мы из него выйдем – это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но мне хотелось быть честной. Как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то явно пытается сделать нам плохо, но чем это закончится – увидим", – сказала на камеру Репяхова.

Что стало поводом для ссоры с артистом, блогер не пояснила.

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: скандал, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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