"Павлик новую найдет". "Бабы дерутся, а мужик и рад". Репяхова честно рассказала о проблемах в браке с певцом

Репяхова о муже: Я не уверена, что мы будем с ним вместе Фото: repyahovakate / Instagram,

Видео из микроблога Репяховой продублировано на странице проекта "Зірковий шлях" в Instagram.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна", – написала она.

Репяхова не конкретизировала, о какой именно войне идет речь, но 16 декабря стало известно, что Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против бывшей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой.

"Витька Павлик – Синяя Борода, новую найдет, восемьнадцатилетку", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Как всегда, бабы дерутся, а мужик и рад, что такое сокровище поделить не могут", – написали в комментариях подписчики.

"И сразу после фото в слезах идет реклама шубы", – обратили внимание фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Вскоре Репяхова заявила, что не жалеет о том, что рассказала о проблемах в семье.

"Я не жалею, что выставила Stories. Наша семья действительно переживает тяжелый период. Я не знаю, как мы из него выйдем – это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но мне хотелось быть честной. Как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то явно пытается сделать нам плохо, но чем это закончится – увидим", – сказала на камеру Репяхова.

Что стало поводом для ссоры с артистом, блогер не пояснила.