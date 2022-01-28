Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне

Второй выпуск шоу с участием дочери Меладзе состоится 30 января. Кого из тренеров артистка выбрала себе в наставники, пока неизвестно.

"Я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо", – заявила она.

"Может, сумеешь одержать победу?" – спросили у нее журналисты.

"Конкуренция на проекте достаточно серьезная, многие ребята с сильными голосами. Но я, честно говоря, не буду грустить по этому поводу. Да и не ставлю своей целью обязательно победить. Это совсем не моя цель", – отметила она.

По словам Лии Меладзе, ей "нужно с чего-то начинать музыкальную карьеру".

"Сцена "Голосу країни", на мой взгляд, очень логичное и подходящее место для этого", – резюмировала она.