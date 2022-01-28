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28 января, 2022
 
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"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем

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Брежнева: С начала года плотно взялась за свое здоровье
Брежнева: С начала года плотно взялась за свое здоровье
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в стране-агрессоре России украинская певица Вера Брежнева 27 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в длинном белом свитере.

39-летняя артистка позирует на диване, поджав под себя голые ноги.

"Я говорила недавно, что с начала года плотно взялась за свое здоровье. Потому что карантинный период сказался на нем. Доктор сделал мне назначение, теперь принимаю", – написала она. Артистка также показала снимок с изображением добавок, которые принимает. 

оленки прикрывай, уже некрасивые", – отреагировали фолловеры.

"Береги себя, Верочка" – поинтересовались пользователи сети. 

"Ха. Заняться здоровьем с таблетками", – написали подписчики.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет. 

Теги: здоровье, Вера Брежнева, мода и красота, певица
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