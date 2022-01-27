Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории

Жена Кличко позирует босиком, сидя на стуле.

"Как часто вам нравится свое отражение в зеркале? Да, многие ответят, что редко. И я не исключение. Но вот что хочу сказать: чем старше становлюсь, тем больше люблю то, что вижу в зеркале. Я люблю свое совершенство несовершенства. Я люблю и забочусь о своих морщинах. Я слышу потребности своего тела и души, чтобы дать им время на отдых. Научилась любить себя и мир вокруг во всех его проявлениях. Научилась отражать счастье и любовь в глазах. Да, глаза – зеркало души. А с возрастом умеют рассказывать истории", – написала она.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.