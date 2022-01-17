Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей Фото: ЕРА

"Вам знакомо чувство, когда каникулы закончились, дети уехали из дома на учебу, гости расходятся по домам и больше не для кого готовить, а для себя совсем не хочется? А теперь есть выбор – заказать что-то из разряда не очень здоровой пищи или все-таки заставить себя пойти на кухню и приготовить себе хоть какой-нибудь салат", – написала она.

Жена Кличко призналась, что ей приходится прилагать усилия, чтобы приготовить еду для себя.

"Не могу сказать, что стоять на кухне с утра до вечера – мое самое любимое занятие", – написала Наталья Кличко.

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