Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить

"Вам знакомо чувство, когда каникулы закончились, дети уехали из дома на учебу, гости расходятся по домам и больше не для кого готовить, а для себя совсем не хочется? А теперь есть выбор – заказать что-то из разряда не очень здоровой пищи или все-таки заставить себя пойти на кухню и приготовить себе хоть какой-нибудь салат", – написала она.
Жена Кличко призналась, что ей приходится прилагать усилия, чтобы приготовить еду для себя.
"Не могу сказать, что стоять на кухне с утра до вечера – мое самое любимое занятие", – написала Наталья Кличко.
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Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.