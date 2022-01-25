"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации

Во время занятий йогой супруга Кличко была одета в тонкий пестрый сарафан.

"Когда тебе кажется, что выхода нет, и ты не знаешь, какое решение принять, погрузись в тишину и успокой свой разум. В тишине слышен голос души, все ответы – внутри тебя! В такие моменты мне помогает медитация. А что вы делаете в такие моменты, когда кажется, что выхода нет?" – написала супруга мэра Кличко.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.