Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей

Жена киевского мэра позирует в кадре с тарелкой в руках.
"Я обещала поделиться некоторыми из моих легких рецептов для одиноких. Под одиночками я подразумеваю и людей, которые не любят готовить для себя. Но, конечно же, этот рецепт будет отличной идеей для всей семьи, включая детей", – прокомментировала ролик жена Кличко.
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В Instagram Stories она разместила рецепт пасты с грибами, спаржей и сыром пармезан, заправленной оливковым маслом. Она также показала, как поэтапно приготовить это блюдо.
Супруга Кличко сперва сварила макароны, затем отдельно обжарила шампиньоны и спаржу, а после смешала готовые продукты, посолив и поперчив блюдо.
Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.
16 января 2022 года супруга Кличко заявила, что после того, как ее дети после окончания каникул снова разъехались на учебу, ей больше не для кого готовить.