Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году Фото: ЕРА

Жена киевского мэра позирует в кадре с тарелкой в руках.

"Я обещала поделиться некоторыми из моих легких рецептов для одиноких. Под одиночками я подразумеваю и людей, которые не любят готовить для себя. Но, конечно же, этот рецепт будет отличной идеей для всей семьи, включая детей", – прокомментировала ролик жена Кличко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

В Instagram Stories она разместила рецепт пасты с грибами, спаржей и сыром пармезан, заправленной оливковым маслом. Она также показала, как поэтапно приготовить это блюдо.

Супруга Кличко сперва сварила макароны, затем отдельно обжарила шампиньоны и спаржу, а после смешала готовые продукты, посолив и поперчив блюдо.

Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram