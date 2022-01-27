"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке

На первом фото певица позирует, касаясь руками лица, а на втором снимке опустила их вниз и приподняла подбородок. Днем ранее Каменских показывала фото в этой же толстовке, которое было сделано на фоне медицинской кушетки. В тот же день певицу после ее заявление о том, что она чувствует себя абсолютно счастливой, поклонники заподозрили в беременности.

"1 или 2?" – попросила подписчиков выбрать лучшее фото 34-летняя певица.

"Все фотографии приятно смотреть. Умница, ангел красивый", – написали поклонники.

"Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Надо же, в одежде", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)