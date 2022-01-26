"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу Каменских снялась в кабинете возле кушетки в скрывающем живот наряде

Певица позирует в кадре в кабинете, стоя босиком на коврике возле медицинской кушетки. Во время съемки Каменских, улыбаясь, сгибала ногу в колене, касаясь рукой лица.

Скриншот: kamenskux / Instagram

Певица оставила публикацию в Stories без комментариев, но примерно в это же время разместила на своей странице сообщение, в котором призналась подписчикам, что чувствует себя абсолютно счастливой.

Для иллюстрации она использовала фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа, украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

"Счастье в глазах. На этом фото абсолютно очевидное. Пусть каждый человек на свете обретет любовь и будет по-настоящему счастлив", – написала артистка.

"Аминь", – отреагировала подруга певицы, украинский дизайнер Анна Адрийчук.

"Настя, вы беременны? В глазах читается что-то очень, очень радостное", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Вы словно узнали, что станете мамой", – написали поклонники.

"Настенька, вы не в положении часом?" – поинтересовались подписчики певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

16 января Потап в своем аккаунте уже публиковал похожий снимок. Вероятно, эти фотографии были сделаны в один день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)