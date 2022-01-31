Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"

"То, что она делает со своим именем и становится посмешищем, – мне просто ее по-человечески жалко. Она была неразборчива в своих связях. У нее появляются водители, охранники, банщики, еще что-то – можно назвать одним словом на букву "б". А разве это может красить балерину?" – заявил он.
По словам Валова, когда он начинал работать с Волочковой, она показалась ему "прогрессивной девушкой".
"Я ей нашел, наверное, около пяти или шести крупных бюджетов. Ее интересы были удовлетворены. Если она хотела получить на тот или иной свой проект энный кеш, она его получала", – рассказал он, отметив, что проработал с балериной один год.
Валов сообщил, что спонсоры проектов балерины, как правило, были "мужского пола".
"В первую очередь их интересует другая близость с балериной. Мне уже люди рассказывали вещи, о которых, знаете, мужчина иногда любит похвастаться. Моя идея была – давать бюджеты на ее детские проекты", – заявил он.
Экс-продюсер Волочковой признался, что после того, как он обнародовал подробности сотрудничества Волочковой со спонсорами, его избили. Последние семь лет он проживает в Таиланде.
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.
Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.
С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.
У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.