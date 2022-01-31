Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"

"То, что она делает со своим именем и становится посмешищем, – мне просто ее по-человечески жалко. Она была неразборчива в своих связях. У нее появляются водители, охранники, банщики, еще что-то – можно назвать одним словом на букву "б". А разве это может красить балерину?" – заявил он.

По словам Валова, когда он начинал работать с Волочковой, она показалась ему "прогрессивной девушкой".

"Я ей нашел, наверное, около пяти или шести крупных бюджетов. Ее интересы были удовлетворены. Если она хотела получить на тот или иной свой проект энный кеш, она его получала", – рассказал он, отметив, что проработал с балериной один год.

Валов сообщил, что спонсоры проектов балерины, как правило, были "мужского пола".

"В первую очередь их интересует другая близость с балериной. Мне уже люди рассказывали вещи, о которых, знаете, мужчина иногда любит похвастаться. Моя идея была – давать бюджеты на ее детские проекты", – заявил он.

Экс-продюсер Волочковой признался, что после того, как он обнародовал подробности сотрудничества Волочковой со спонсорами, его избили. Последние семь лет он проживает в Таиланде.