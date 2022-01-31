Бульвар Шоубиз
 
31 января, 2022
 
Новости

Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова проработала с Валовым один год
Волочкова проработала с Валовым один год
Фото: volochkova_art / Instagram

Бывший продюсер 46-летней российской балерины Анастасии Волочковой Александр Валов назвал происходящее в ее жизни "карнавалом позора". Свое мнение он высказал в эфире передачи "Ты не поверишь", которая 29 января вышла на российском канале НТВ.

"То, что она делает со своим именем и становится посмешищем, – мне просто ее по-человечески жалко. Она была неразборчива в своих связях. У нее появляются водители, охранники, банщики, еще что-то – можно назвать одним словом на букву "б". А разве это может красить балерину?" – заявил он.

По словам Валова, когда он начинал работать с Волочковой, она показалась ему "прогрессивной девушкой".

"Я ей нашел, наверное, около пяти или шести крупных бюджетов. Ее интересы были удовлетворены. Если она хотела получить на тот или иной свой проект энный кеш, она его получала", – рассказал он, отметив, что проработал с балериной один год.

Валов сообщил, что спонсоры проектов балерины, как правило, были "мужского пола".

"В первую очередь их интересует другая близость с балериной. Мне уже люди рассказывали вещи, о которых, знаете, мужчина иногда любит похвастаться. Моя идея была – давать бюджеты на ее детские проекты", – заявил он.

Экс-продюсер Волочковой признался, что после того, как он обнародовал подробности сотрудничества Волочковой со спонсорами, его избили. Последние семь лет он проживает в Таиланде.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, скандал, балерина, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
"Ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" 55-летняя Хайек крупным планом показала лицо без макияжа
"Ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" 55-летняя Хайек крупным планом показала лицо без макияжа
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS