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31 января, 2022
 
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Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются

 
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По словам Стоянова, ему нереально было бы поднять Волочкову
По словам Стоянова, ему нереально было бы поднять Волочкову
Фото: stoianov_aleksandr / Instagram, volochkova_art / Instagram

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов в интервью, которое 28 января вышло на YouTube-канале Agasi, заявил, что считает российскую артистку балета Анастасию Волочкову тяжелой балериной.

"Волочкова – тяжелая балерина?" – спросил у Стоянова ведущий.

"Тяжелая. Под ней партнеры реально прогибаются. Для моей физиологии было бы нереально, – отметил он.

ВИДЕО
Видео: AGASI / YouTube
Контекст:

Стоянов танцует в паре со своей женой, примой-балериной Екатериной Кухар. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет "Щелкунчик" в 2006 году. В настоящее время артисты исполняют главные роли в большинстве репертуарных спектаклей Национальной оперы Украины. 

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году пара обвенчалась в церкви. Супруги воспитывают двоих детей.

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов. 

С января 2022 года она состоит в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, Екатерина Кухар, балет, Александр Стоянов
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