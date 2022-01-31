  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются

"Волочкова – тяжелая балерина?" – спросил у Стоянова ведущий.

"Тяжелая. Под ней партнеры реально прогибаются. Для моей физиологии было бы нереально, – отметил он.

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Контекст:

Стоянов танцует в паре со своей женой, примой-балериной Екатериной Кухар. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет "Щелкунчик" в 2006 году. В настоящее время артисты исполняют главные роли в большинстве репертуарных спектаклей Национальной оперы Украины.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году пара обвенчалась в церкви. Супруги воспитывают двоих детей.

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состоит в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.