"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар

Стоянову на момент знакомства с Кухар было 19 лет, а ей – 24 Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

"Она сейчас прима в Лондонском театре. Не сошлись звезды – мы разошлись. В тот период она была не готова, я не хотел долго ждать чего-то. И тут как раз спустя некоторое время я попадаю в театр и происходит то, что называется любовь с первого взгляда", – рассказал артист.

По словам Стоянова, на момент знакомства с Кухар ему было 19 лет, а ей – 24. В отношениях с Ханюковой он состоял около двух лет.