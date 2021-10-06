"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар

"Она сейчас прима в Лондонском театре. Не сошлись звезды – мы разошлись. В тот период она была не готова, я не хотел долго ждать чего-то. И тут как раз спустя некоторое время я попадаю в театр и происходит то, что называется любовь с первого взгляда", – рассказал артист.
По словам Стоянова, на момент знакомства с Кухар ему было 19 лет, а ей – 24. В отношениях с Ханюковой он состоял около двух лет.
Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).
В сентябре 2020 года Кухар рассказывала, что муж ставил ей ультиматум, требуя родить ребенка.