Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"

Кроме Кухар и Стоянова, участие в постановке примут 100 артистов, среди которых также будут звезды украинского шоу-бизнеса.
В основе нового шоу – балет "Щелкунчик". Кухар выйдет на сцену в роли Мари, а ее муж сыграет роль Мышиного короля. Имена других украинских знаменитостей пока не разглашаются.
"Зрителей ждет уникальное аудиовизуальное и световое шоу, новейшие технологии на сцене и в зрительном зале, необычные номера и сюрпризы. Это уникальное действо для всей семьи, в котором переплетаются танец и актерская игра, пение и цирковое искусство", – отмечается в релизе.
Премьера шоу запланирована на 30 декабря и состоится в киевском Дворце спорта. Организаторы анонсировали всего два показа.