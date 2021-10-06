Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"

В новом балетном шоу по мотивам "Щелкунчика" Кухар сыграет Мари, а Стоянов – Мышиного короля Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Кроме Кухар и Стоянова, участие в постановке примут 100 артистов, среди которых также будут звезды украинского шоу-бизнеса.

В основе нового шоу – балет "Щелкунчик". Кухар выйдет на сцену в роли Мари, а ее муж сыграет роль Мышиного короля. Имена других украинских знаменитостей пока не разглашаются.

"Зрителей ждет уникальное аудиовизуальное и световое шоу, новейшие технологии на сцене и в зрительном зале, необычные номера и сюрпризы. Это уникальное действо для всей семьи, в котором переплетаются танец и актерская игра, пение и цирковое искусство", – отмечается в релизе.

Премьера шоу запланирована на 30 декабря и состоится в киевском Дворце спорта. Организаторы анонсировали всего два показа.