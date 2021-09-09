Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре

По словам Кухар, в театре ее ежемесячная заработная плата составляет 15 тыс. грн.

При этом балерина отметила, что самый большой гонорар за ее выступление составил $10 тыс. (267 тыс. грн).

Резюмируя, Кухар призналась, что ее муж и коллега Александр Стоянов зарабатывает больше, чем она.

Контекст:

Екатерина Кухар с 1999 года служит в Национальном академическом театре оперы и балета Украины. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

7 июля 2020 года Кухар была назначена исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).