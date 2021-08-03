"Куколка", "Так аппетитненько". Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке

Знаменитость позирует в кадре, сидя за столом в белом платье-сетке. Кухар отметила, что проводит отпуск на Мальдивах.

"Если путешествуете, выбирайте региональную кухню. Это, во-первых, даст возможность попробовать новые блюда, а во-вторых, разнообразит ваши впечатления о стране", – написала она.

"Куколка", – оценили образ балерины фолловеры.

"Так аппетитненько", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)