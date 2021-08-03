"Куколка", "Так аппетитненько". Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке

Знаменитость позирует в кадре, сидя за столом в белом платье-сетке. Кухар отметила, что проводит отпуск на Мальдивах.
"Если путешествуете, выбирайте региональную кухню. Это, во-первых, даст возможность попробовать новые блюда, а во-вторых, разнообразит ваши впечатления о стране", – написала она.
"Куколка", – оценили образ балерины фолловеры.
"Так аппетитненько", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Была судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".