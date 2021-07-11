  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии

"У меня несколько раз действительно была депрессия. Ты когда первый раз рожаешь, ты не понимаешь, что будет с твоим телом потом. Ты смотришь в зеркало, на то, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. А для нас внешность – это 50% успеха", – поделилась балерина.

Кухар рассказала, что дородовую фигуру ей приходилось восстанавливать в сжатые сроки, ведь не появись она на сцене, то пришлось бы платить немалые штрафы.

"Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы, и только после этого начинаются уже репетиции. Через три месяца после [рождения] Тимура я уже должна была исполнять выступления, а через три месяца после Насти я должна была танцевать в Италии "Лебединое озеро", – вспомнила звезда.

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Видео: Світське життя / YouTube