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11 июля, 2021
 
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"Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии

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Кухар: Для нас внешность это 50% успеха
Кухар: Для нас внешность – это 50% успеха
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Директор Киевского хореографического училища, балерина Екатерина Кухар в программе "Світське життя" на "1+1" рассказала, что несколько раз сталкивалась с послеродовой депрессией.

"У меня несколько раз действительно была депрессия. Ты когда первый раз рожаешь, ты не понимаешь, что будет с твоим телом потом. Ты смотришь в зеркало, на то, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. А для нас внешность – это 50% успеха", – поделилась балерина.

Кухар рассказала, что дородовую фигуру ей приходилось восстанавливать в сжатые сроки, ведь не появись она на сцене, то пришлось бы платить немалые штрафы. 

"Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы, и только после этого начинаются уже репетиции. Через три месяца после [рождения] Тимура я уже должна была исполнять выступления, а через три месяца после Насти я должна была танцевать в Италии "Лебединое озеро", – вспомнила звезда.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Вместе с мужем воспитывает сына Тимура (2009) и дочь Анастасию (2014).

Теги: депрессия, балерина, Екатерина Кухар, балет, роды
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