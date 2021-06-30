"Боитесь потерять кормушку. Пытаетесь вести расправу". Кухар, возглавляющая хореографическое училище, заявила об угрозах со стороны управленцев

Кухар пока не стала называть фамилии людей, которых упомянула в публикации, а также не уточнила, какие именно угрозы и почему получала от них в свой адрес.

"Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть "свои владения". Странно и смешно выглядят некоторые "уважаемые мужчины", официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти. Вы боитесь потерять свою "кормушку" и боитесь выйти один на один, посмотреть в глаза. Пытаетесь вести расправу чужими руками, поставить своего удобного человека. Это все ожидаемо", – написала Кухар.

Она также потребовала оставить учебное заведение в покое.

"Дайте нормально работать! Все ваши незаконные действия говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении. Я буду действовать в интересах детей. Пусть маленькими шагами, постепенно, и все будет так, как должно быть. Наш балет будет как в былые времена – впереди планеты всей", – резюмировала директор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)