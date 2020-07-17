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17 июля, 2020
 
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"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар рассказала о проблемах Киевского хореографического училища, исполняющей обязанности директора которого была назначена.

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Кухар: Не нужно говорить: "На наш век хватит"! Уже не хватает!
Кухар: Не нужно говорить: "На наш век хватит"! Уже не хватает!
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая 7 июля была представлена коллективу Киевского хореографического училища в качестве временно исполняющей обязанности директора, на своей странице в Instagran показала, как выглядит учебное заведение сейчас. 

"Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня со вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел... Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах, и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст... Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад... Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного", – написала она.

Балерина отметила, что при всем плачевном состоянии училища, педагоги, работающие в нем, по-прежнему являются профессионалами своего дела.

"Опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро! Для меня Киевское государственное хореографическое училище – это храм балетного искусства", – отметила Кухар.

Она добавила, что подобные учреждения держатся за счет идейных, болеющих и любящих свое дело людей, но одного энтузиазма и любви мало.

"Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения. Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: "На наш век хватит"! Уже не хватает! Развитие — это постоянный процесс и труд", – завершила она.


Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. С 2012 года заведение возглавлял гражданин Японии, народный артист Украины (2015) Набухиро Тирада. 

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля.

Теги: танцы, вузы, балерина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, балет, хореограф
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