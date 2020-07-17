"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая 7 июля была представлена коллективу Киевского хореографического училища в качестве временно исполняющей обязанности директора, на своей странице в Instagran показала, как выглядит учебное заведение сейчас.
"Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня со вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел... Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах, и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст... Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад... Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного", – написала она.
Балерина отметила, что при всем плачевном состоянии училища, педагоги, работающие в нем, по-прежнему являются профессионалами своего дела.
"Опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро! Для меня Киевское государственное хореографическое училище – это храм балетного искусства", – отметила Кухар.
Она добавила, что подобные учреждения держатся за счет идейных, болеющих и любящих свое дело людей, но одного энтузиазма и любви мало.
"Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения. Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: "На наш век хватит"! Уже не хватает! Развитие — это постоянный процесс и труд", – завершила она.
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Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел... * Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст... Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад... Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного. И если вы знакомы с теорией разбитых окон — то вы понимаете, что успех и перспективы зависят в том числе от элементарного порядка и окружающей нас среды. Но несмотря на всю угрюмость училища, профессионалы своего дела продолжают успешно передавать свои знания подрастающему поколению. Потому что опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро! * Для меня Киевское государственное хореографическое училище — это храм балетного искусства. Где готовят одних из лучших профессионалов своего дела, которые в последствии танцуют в лучших театрах мира и получают всемирное признание и славу. Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: «На наш век хватит»! Уже не хватает! * Развитие — это постоянный процесс и труд. * Подробности в карусели * * #зонаотчуждениявискусстве #bestlifeforourchildren #возродитьКДХУ
Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. С 2012 года заведение возглавлял гражданин Японии, народный артист Украины (2015) Набухиро Тирада.
О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля.