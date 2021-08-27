Возглавляемое Кухар хореографическое училище будет сотрудничать со знаменитой балетной школой Франции

Партнерское соглашение позволит обмениваться преподавательским опытом, проводить совместные гала-концерты, а также отправлять лучших учеников украинского училища на стажировку во Францию.
"Такие обмены способствуют развитию не только украинского, но и мирового балета. Ведь нам много чем можно поделиться с миром", – резюмировала Кухар.
Когда именно состоится подписание договора, она пока не уточнила.
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Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума.
О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.
В июне 2021 года Кухар заявила, что столкнулась с незаконными действиями со стороны неких управленцев, которые хотят поставить на ее место "удобного человека", чтобы "вернуть свои владения". Кухар пока не стала называть фамилии людей, которых упомянула в публикации, а также не уточнила, какие именно угрозы и почему получала от них в свой адрес.