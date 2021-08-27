Возглавляемое Кухар хореографическое училище будет сотрудничать со знаменитой балетной школой Франции

Кухар: Такие обмены способствуют развитию не только украинского, но и мирового балета Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Партнерское соглашение позволит обмениваться преподавательским опытом, проводить совместные гала-концерты, а также отправлять лучших учеников украинского училища на стажировку во Францию.

"Такие обмены способствуют развитию не только украинского, но и мирового балета. Ведь нам много чем можно поделиться с миром", – резюмировала Кухар.

Когда именно состоится подписание договора, она пока не уточнила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)