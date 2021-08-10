"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье

В комментарии к этому видео артистка рассказала, как им с мужем и коллегой Александром Стояновым удается сохранить романтику в отношениях. Кухар подчеркнула, что у них это получается не всегда.
"Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно, когда вы вместе долгое время. Это состояние дается нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым – научиться не только принимать, но и отдавать. Любовь не терпит эгоизма", – написала балерина.
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Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Была судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015). В сентябре 2020 года Кухар рассказывала, что муж ставил ей ультиматум, требуя родить ребенка.