"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье

В комментарии к этому видео артистка рассказала, как им с мужем и коллегой Александром Стояновым удается сохранить романтику в отношениях. Кухар подчеркнула, что у них это получается не всегда.

"Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно, когда вы вместе долгое время. Это состояние дается нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым – научиться не только принимать, но и отдавать. Любовь не терпит эгоизма", – написала балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)