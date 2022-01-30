"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель

Волочкова: Ледяная купель для меня – приятная среда, в которой происходит очищение от любого негатива Фото: volochkova_art / Instagram

"Вечернее погружение в домашнюю ледяную купель. С улыбкой. Лед и холод мне не страшны. У меня по жизни закаленный дух перед прохождением испытаний, противодействий, провокаций, хайпа, попыток многих попиариться на моем имени за не имением своего, различных инсинуаций вокруг меня и многого другого. И вообще, я всегда смело иду по жизни. Открыто и честно. Многие, конечно, этим пользуются", – подписала она публикацию.

"Поэтому ледяная купель для меня – приятная среда, в которой происходит очищение от любого негатива. Свежо немного, не скрою", – добавила Волочкова, а также поинтересовалась у подписчиков, как они закаляются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Секси сиськи", – отметил пользователь alabini74.

"Я один на ее соски смотрел?" – спросил ruslankozacenko36645.

"Осторожно, пилотку не обморозь!" – прокомментировал taimer2378.