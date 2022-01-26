"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой

Волочкова показала, как качает пресс и руки. Также она продемонстрировала рстяжку, широко разведя ноги перед камерой.
Балерина объяснила, что готовится к предстоящему спектакле в Москве.
"Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто. И , согласитесь, что осуждать, судить, хайповать, пиариться, провоцировать и чесать злыми языками легче, чем ногами", – заявила она.
Также балерина назвала судилищем программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале", темой которой стал скандал в самолете с участием Волочковой.
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"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа? Ужас, смотреть противно", – заявила подписчица pashkova2673.
"Офигеть, какая растяжка у вас. Бомба", – написала igorevna6169.
Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.