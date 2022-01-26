"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой

Волочкова: Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова показала, как качает пресс и руки. Также она продемонстрировала рстяжку, широко разведя ноги перед камерой.

Балерина объяснила, что готовится к предстоящему спектакле в Москве.

"Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто. И , согласитесь, что осуждать, судить, хайповать, пиариться, провоцировать и чесать злыми языками легче, чем ногами", – заявила она.

Также балерина назвала судилищем программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале", темой которой стал скандал в самолете с участием Волочковой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа? Ужас, смотреть противно", – заявила подписчица pashkova2673.

"Офигеть, какая растяжка у вас. Бомба", – написала igorevna6169.