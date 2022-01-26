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26 января, 2022
 
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"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой

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Волочкова: Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто
Волочкова: Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 25 января в Instagram опубликовала ролик, снятый в тренажерном зале.

Волочкова показала, как качает пресс и руки. Также она продемонстрировала рстяжку, широко разведя ноги перед камерой.

Балерина объяснила, что готовится к предстоящему спектакле в Москве.

"Мне не в чем оправдываться. Я живу честно, свободно и открыто. И , согласитесь, что осуждать, судить, хайповать, пиариться, провоцировать и чесать злыми языками легче, чем ногами", – заявила она.

Также балерина назвала судилищем программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале", темой которой стал скандал в самолете с участием Волочковой.

"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа? Ужас, смотреть противно", – заявила подписчица pashkova2673.

"Офигеть, какая растяжка у вас. Бомба", – написала igorevna6169.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Анастасия Волочкова, скандал, растяжка, балерина, шпагат, ноги, пресс
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