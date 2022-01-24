"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой

"Дома", – написала она.

Она позировала сидя в снегу с разведенными ногами. Телеведущая также показала, как играет со своей собакой Рафиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Встань. А то попу простудишь", – призвала подписчица zselezeneva.

"Еще и гнездышко", – добавил bochkarev2862.

Никитюк указала геолокацию – Хмельницкий, хотя 22 января публиковала другие снимки в том же образе и сообщала, что находится в Карпатах.