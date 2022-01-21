"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне

В комментариях к фото Никитюк отметила, что количество ее подписчиков выросло до 3,8 млн.

"Я очень, очень, очень, очень рада", – написала она.

"Ох и звезда", – отреагировали поклонники.

"Какая фигурка!" – восхитились подписчики.

"Вот коза, такая красивущая, аж глаза радуются", – прокомментировали снимки ведущей фолловеры.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".