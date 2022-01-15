"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой

"Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала – ужас. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс. гривен", – рассказала Никитюк, имея в виду тушь от косметического бренда строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой.

"Это сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала", – добавила телеведущая в ролике.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram