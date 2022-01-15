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15 января, 2022
 
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"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой

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Никитюк: Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала ужас
Никитюк: Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала – ужас
Фото: lesia_nikituk / Instagram

34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 12 января в Instagram Stories разместила видео, в котором рассказала, сколько денег потратила в салоне красоты.

"Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала – ужас. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс. гривен", – рассказала Никитюк, имея в виду тушь от косметического бренда строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой.

"Это сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала", – добавила телеведущая в ролике.

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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, салон красоты, Леся Никитюк, криптовалюта, Орел и решка, маникюр
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