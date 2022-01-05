"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа

На снимке телеведущая крупным планом показала лицо без макияжа.

Она отметила, что находится в SPA-отеле в Трускавце, и призналась, что проходила какое-то лечение.

"Тут так быстро лечат. Я уже бодра и свежа, как мамина черешня", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram