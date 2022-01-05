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05 января, 2022
 
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"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа

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Никитюк находится в Трускавце
Никитюк находится в Трускавце
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 5 января в Stories Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в белом махровом халате и с полотенцем на голове.

На снимке телеведущая крупным планом показала лицо без макияжа.

Она отметила, что находится в SPA-отеле в Трускавце, и призналась, что проходила какое-то лечение.

"Тут так быстро лечат. Я уже бодра и свежа, как мамина черешня", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: лечение, телеведущая, Леся Никитюк, Орел и решка, макияж, Le Маршрутка
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