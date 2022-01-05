"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа

На снимке телеведущая крупным планом показала лицо без макияжа.
Она отметила, что находится в SPA-отеле в Трускавце, и призналась, что проходила какое-то лечение.
"Тут так быстро лечат. Я уже бодра и свежа, как мамина черешня", – написала она.
19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".