Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2022
 
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"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года

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Семенович: А вам как первый день 2022 года?
Семенович: А вам как первый день 2022 года?
Фото: ann_semenovich / Instagram

Российская певица и актриса Анна Семенович 1 января опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье цвета фуксия, сидя за сервированным столом. В кадре она чокается бокалом шампанского с мужчиной, лицо которого не видно. Через несколько секунд в ролике она уже сидит в белом халате с размазанным макияжем, а мужчина лежит у ее ног.

"А вам как первый день 2022 года?" – подписала она публикацию.

"Шаловливая баба", – написал n_boiarkin.

"Жиголо откинулся", – прокомментировал nicknrb.

"Слабенький какой-то попался", – отметила anna.iv.tata.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: платье, Анна Семенович, актриса, певица, макияж
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