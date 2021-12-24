Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
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"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст

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Семенович: Моя работа раздеваться
Семенович: Моя работа – раздеваться
Фото: ann_semenovich / Instagram

Российская певица и ведущая Анна Семенович 24 декабря разместила в Instagram ролик, в котором позирует за сервированным столом, обмотавшись белым полотенцем.

"Слушайте, у каждого своя работа. Моя работа – раздеваться. Сегодня. Там еще куча мужчин и женщин. Так и живем", – заявила на камеру артистка, поедая печенье. Во время съемки ролика оператор крупным планом в том числе снял пышный бюст певицы.

"Меня вот уже раздели, хоть я и на съемке", – добавила Семенович в комментарии к ролику.

"Раньше нравилась со своими сочными сиськами", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Хватит жрать", – отреагировали подписчики. 

"Хочу и буду", – ответила артистка. 

"А еще ты классно чавкаешь", – написали артистку поклонники.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: Анна Семенович, певица, топлес, грудь
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