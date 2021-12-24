"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст

"Слушайте, у каждого своя работа. Моя работа – раздеваться. Сегодня. Там еще куча мужчин и женщин. Так и живем", – заявила на камеру артистка, поедая печенье. Во время съемки ролика оператор крупным планом в том числе снял пышный бюст певицы.

"Меня вот уже раздели, хоть я и на съемке", – добавила Семенович в комментарии к ролику.

"Раньше нравилась со своими сочными сиськами", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Хватит жрать", – отреагировали подписчики.

"Хочу и буду", – ответила артистка.

"А еще ты классно чавкаешь", – написали артистку поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)