"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст

"Слушайте, у каждого своя работа. Моя работа – раздеваться. Сегодня. Там еще куча мужчин и женщин. Так и живем", – заявила на камеру артистка, поедая печенье. Во время съемки ролика оператор крупным планом в том числе снял пышный бюст певицы.
"Меня вот уже раздели, хоть я и на съемке", – добавила Семенович в комментарии к ролику.
"Раньше нравилась со своими сочными сиськами", – прокомментировали ролик пользователи сети.
"Хватит жрать", – отреагировали подписчики.
"Хочу и буду", – ответила артистка.
"А еще ты классно чавкаешь", – написали артистку поклонники.
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Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.