"Ну такое", "Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди

Седокова: Обожаю эти 10 дней в жизни, когда все, что блестит, становится таким желанным Фото: annasedokova / Instagram

Артистка в прозрачном боди с глубоким декольте без бретелек сперва позирует сидя, принимая различные позы, а затем появляется в кадре в полный рост. В конце ролика артистка садится на корточки, широко разведя ноги.

"Обожаю эти 10 дней в жизни, когда все, что блестит, становится таким желанным", – написала 39-летняя певица.

"Порноактриса", – отреагировали в сети.

"Затянула себя, как смогла. Дышать хоть может? Все девочку из себя пытается сделать", – прокомментировали ролик подписчики.

"Ну такое, без фильтров будет еще хуже", – написали фолловеры.

"Я сейчас ослепну", – восхитились поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)