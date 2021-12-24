"Ну такое", "Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди

Артистка в прозрачном боди с глубоким декольте без бретелек сперва позирует сидя, принимая различные позы, а затем появляется в кадре в полный рост. В конце ролика артистка садится на корточки, широко разведя ноги.
"Обожаю эти 10 дней в жизни, когда все, что блестит, становится таким желанным", – написала 39-летняя певица.
"Порноактриса", – отреагировали в сети.
"Затянула себя, как смогла. Дышать хоть может? Все девочку из себя пытается сделать", – прокомментировали ролик подписчики.
"Ну такое, без фильтров будет еще хуже", – написали фолловеры.
"Я сейчас ослепну", – восхитились поклонники артистки.
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В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год она была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".