"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму в купальнике на яхте

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия). Ее мать – украинка, а отец – боливиец Фото: mishvirmish / Instagram

Они позируют на палубе яхты в белых слитных купальниках.

"Мы сделали эти купальники с большой любовью, чтобы каждая могла чувствовать в них себя круто, смело и красиво! Посмотрите, как идет Светочке", – написала 25-летняя артистка.

"Извините, а мама в данный момент замужем?" – отреагировали на фото поклонники Michelle Andrade.

"Мама – бомба, честно говоря", – написали фолловеры.

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