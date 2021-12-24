"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму в купальнике на яхте

Они позируют на палубе яхты в белых слитных купальниках.
"Мы сделали эти купальники с большой любовью, чтобы каждая могла чувствовать в них себя круто, смело и красиво! Посмотрите, как идет Светочке", – написала 25-летняя артистка.
"Извините, а мама в данный момент замужем?" – отреагировали на фото поклонники Michelle Andrade.
"Мама – бомба, честно говоря", – написали фолловеры.
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Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.
В 10-м сезоне шоу "Орел и решка" певица вместе с коллегой Позитивом (Алексеем Завгородним) была приглашенной ведущей первого эпизода проекта, съемки которого проходили на ее родине, в Боливии.
В мае 2021 года стало известно, что артистка будет вести все выпуски в новом сезоне. Ее соведущим стал украинский блогер Кирилл Макашов.