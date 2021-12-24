"Твоя красота безумна", "Слишком много прекрасного". Модель Онопка с голой грудью широко развела ноги перед камерой

На заглавном черно-белом фото модель позирует на корточках с дымящейся сигаретой в руках, широко разведя ноги перед объективом. На других фото Онопка запечатлена по пояс.
"Слишком много прекрасного для этой планеты", – оценили снимки модели фолловеры.
"Твоя красота безумна", – прокомментировали публикацию поклонники.
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Онопка родилась в 1986 году в Северодонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.
В ноябре 2011-го модель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года Онопка заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.
Модель сотрудничает с ведущими мировыми агентствами и в разное время была лицом рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce&Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton.