"Твоя красота безумна", "Слишком много прекрасного". Модель Онопка с голой грудью широко развела ноги перед камерой

Онопка родилась в 1986 году Фото: snejanaonopka15 / Instagram

На заглавном черно-белом фото модель позирует на корточках с дымящейся сигаретой в руках, широко разведя ноги перед объективом. На других фото Онопка запечатлена по пояс.

"Слишком много прекрасного для этой планеты", – оценили снимки модели фолловеры.

"Твоя красота безумна", – прокомментировали публикацию поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15)