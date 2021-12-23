"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса

Миша Романова: У вас уже появилось новогоднее настроение? Фото: misharomanova / Instagram

Артистка позирует в кадре на корточках и опираясь спиной на куб.

"У вас уже появилось новогоднее настроение?" – обратилась она к поклонникам.

"Перебор, постоянно полуголая. Больше нечем брать? Надела бы лучше красивое платье", – написали фолловеры.

"Классная елка (буква "т" сегодня загуляла)", – отреагировали поклонники.

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