"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса

Артистка позирует в кадре на корточках и опираясь спиной на куб.
"У вас уже появилось новогоднее настроение?" – обратилась она к поклонникам.
"Перебор, постоянно полуголая. Больше нечем брать? Надела бы лучше красивое платье", – написали фолловеры.
"Классная елка (буква "т" сегодня загуляла)", – отреагировали поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица Миша Романова (Настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.