"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте

Образ артистки дополнили черные перчатки выше локтя и ожерелье.
"Elle style awards 2021. Какая фотка нравится больше?" – написала она.
"Вторая. Как платье держится на груди?" – поинтересовались подписчики.
"Роскошный образ", – оценили наряд певицы поклонники.
"Чуть ли не соски наружу", – заметили фолловеры.
"Королева", – написали пользователи сети.
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Певица Миша Романова родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.