"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте

Образ артистки дополнили черные перчатки выше локтя и ожерелье.

"Elle style awards 2021. Какая фотка нравится больше?" – написала она.

"Вторая. Как платье держится на груди?" – поинтересовались подписчики.

"Роскошный образ", – оценили наряд певицы поклонники.

"Чуть ли не соски наружу", – заметили фолловеры.

"Королева", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)