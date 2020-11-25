Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2020
 
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"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил

Украинская модель Снежана Онопка назвала 10 лет совместной жизни с бизнесменом Николаем Щуром жизненным уроком, за который она ему благодарна.

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Онопка: Сегодня получила долгожданный развод
Онопка: Сегодня получила долгожданный развод
Фото: snejanaonopka15 / Instagram

Украинская модель Снежана Онопка развелась с мужем – бизнесменом Николаем Щуром, который ее бил и насиловал. О разводе она сообщила 25 ноября в Instagram.

"Сегодня, спустя 10 месяцев, получила долгожданный развод! Честно cказать, я уже и не вспоминала Щура, но, забирая этот документ, ко мне пришло осознание, что 10 лет были прожиты практически зря! Были и хорошие моменты, безусловно! Я благодарна ему за этот урок в жизни и за прожитые годы! То, что я пережила за эти 10 месяцев, врагу не пожелаю", – написала она.

Онопка подчеркнула, что не теряет надежды на счастливую личную жизнь.

"Как говорится, если вам чуть за 30 и ваш поезд ушел, не забывайте про яхты и самолеты", – подытожила она.

Онопка и Щур поженились в ноябре 2011 года. Спустя пять лет пара устроила вторую свадебную церемонию на Сейшелах.

В апреле 2020 года Онопка заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее, а после расставания пытается отобрать имущество.

Теги: скандал, развод, Снежана Онопка
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