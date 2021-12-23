Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела

Дочь бывшего украинского президента позирует в полумраке в комбинезоне на тонких бретельках, плотно облегающем фигуру. Дизайн и структура ткани комбинезона исключают наличие нижнего белья, создавая эффект голого тела.

"Активная подготовка к грядущим праздничным столам", – подписала она фото.

"Богиня", – оценили образ Виталины Ющенко фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.