"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья

В подписи к фото Ющенко указала, что приняла участие в "интересном проекте", подробности которого пока не может разглашать.
"Вся съемочная группа во главе с организаторами, стилистами, гримерами создали чудесную атмосферу съемок", – уточнила дочь экс-президента.
"Безумно женственно", – прокомментировала фото marisha007ko.
"Великолепно", – написал fusatyj.
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Виталина Ющенко – старшая дочь Ющенко, она родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена экс-президента Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.