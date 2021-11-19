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19 ноября, 2021
 
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"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья

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41-летняя Виталина Ющенко показала свое новое фото, на котором позирует без лифчика
41-летняя Виталина Ющенко показала свое новое фото, на котором позирует без лифчика
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

41-летняя дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина 18 ноября выложила в Instagram свое новое фото. На снимке она позирует в полный рост в белом брючном костюме. Судя по снимку, пиджак она надела на голое тело.

В подписи к фото Ющенко указала, что приняла участие в "интересном проекте", подробности которого пока не может разглашать.

"Вся съемочная группа во главе с организаторами, стилистами, гримерами создали чудесную атмосферу съемок", – уточнила дочь экс-президента.

"Безумно женственно", – прокомментировала фото marisha007ko.

"Великолепно", – написал fusatyj.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Ющенко, она родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена экс-президента Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: президент, фото, грудь, декольте, Виталина Ющенко
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