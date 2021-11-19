"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья

41-летняя Виталина Ющенко показала свое новое фото, на котором позирует без лифчика Фото: vitalinayushchenko / Instagram

В подписи к фото Ющенко указала, что приняла участие в "интересном проекте", подробности которого пока не может разглашать.

"Вся съемочная группа во главе с организаторами, стилистами, гримерами создали чудесную атмосферу съемок", – уточнила дочь экс-президента.

"Безумно женственно", – прокомментировала фото marisha007ko.

"Великолепно", – написал fusatyj.

View this post on Instagram A post shared by Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)