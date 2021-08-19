"Здесь главная не я, а эти милые букашки, которых я и моя семья обожаем". Дочь Ющенко в День пчеловода повторила образ Джоли с пчелами

"Хочу привлечь внимание к катастрофической ситуации с пчелами, которых уничтожают химикатами, из-за экологической ситуации в мире и человеческого фактора. Все это уничтожает ежегодно до 30% пчел. Я очень рада, что актриса Анджелина Джоли и Nation Geographic так особо обратили внимание на эту проблематику. Я решила присоединиться к этому проекту. И вот что у нас с командой получилось", – написала она.

Дочь Ющенко подчеркнула, что не копирует работу Джоли, а призывает известных людей организовывать флешмобы в поддержку кампании по защите пчел.

"Сразу хочу сказать, что здесь главная не я, а эти милые букашки, которых многие боятся, а я и моя семья обожаем. На этом моя гуманитарная миссия по спасению популяций пчел от вымирания не заканчивается. Уже сейчас ведется работа команды по сотрудничеству с международными организациями – в первую очередь с ЮНЕСКО, Джоли и всей сознательной общественностью", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)