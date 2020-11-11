Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц

40-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина в блиц-интервью "ТаблоID" назвала самым счастливым моментом в жизни езду верхом в одиночестве в поле галопом.
Несчастной, по словам дочери Ющенко, ее делает ощущение одиночества, а страх вызывает нарушение заповедей Господних.
Виталина отметила, что стыдно ей бывает всегда, когда возникает проблема с английским языком. В биографической картине о ее жизни, как считает дочь Ющенко, могла бы сыграть голливудская актриса Анджелина Джоли.
По словам дочери третьего украинского президента, для счастья ей необходимо, если без лишних затрат, то $1 тыс. на семью.
Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.
Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.