Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина призналась, за что ей бывает стыдно, а также какая голливудская звезда могла бы исполнить ее роль в фильме.

Виталине Ющенко в апреле исполнилось 40 лет Фото: Vitalina Yushchenko / Facebook

40-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина в блиц-интервью "ТаблоID" назвала самым счастливым моментом в жизни езду верхом в одиночестве в поле галопом.

Несчастной, по словам дочери Ющенко, ее делает ощущение одиночества, а страх вызывает нарушение заповедей Господних.

Виталина отметила, что стыдно ей бывает всегда, когда возникает проблема с английским языком. В биографической картине о ее жизни, как считает дочь Ющенко, могла бы сыграть голливудская актриса Анджелина Джоли.

По словам дочери третьего украинского президента, для счастья ей необходимо, если без лишних затрат, то $1 тыс. на семью.

Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.

Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.