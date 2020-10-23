Верещук: Кравчук, Кучма и Ющенко говорят: “Ира у нас одна”

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук в эфире программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказала, что с некоторыми бывшими украинскими президентами ее познакомили польские партнеры.

"Меня познакомили наши польские партнеры и друзья с [бывшим лидером Беларуси] Станиславом Станиславовичем [Шушкевичем], [бывшим госсекретарем Российской Федерации] Геннадием Эдуардовичем [Бурбулисом] и [первым президентом Украины] Леонидом Макаровичем [Кравчуком]. Произошла эта встреча. Но до этого, по иронии судьбы, я была знакома со [вторым президентом Украины] Леонидом Даниловичем [Кучмой]. Но я как бы не знала, можно это рассказывать, нельзя – и молчала, что я знаю Леонида Даниловича. И когда они, придумав концепцию центра Балтийско-Черноморских исследований, приехали в Украину и начали это обсуждать с Леонидом Даниловичем, он говорит: "Хорошо, вы все это хорошо рассказываете. Клуб президентов, я согласен, все правильно. Но кто это будет делать? Поверьте, что мы с вами этого делать не будем". И [третий президент Украины] Виктор Андреевич [Ющенко], как мне потом передавали разговор, говорит: "Да есть у нас одна очень хорошая женщина". – "Что значит "женщина"? Какая?" – "Да вы ее не знаете. Она была мэром Равы-Русской". – "Что значит "не знаю"? Если это она, я согласен". И так получилось", – отметила Верещук.

Она считает, что знакомство с экс-президентами Украины дало ей большой опыт общения.

В ответ на комментарий Гордона, что бывшие главы государства положительно отзываются о Верещук, нардеп сказала, что заслужила такое отношение благодаря своему ответственному отношению к поручаемым делам.

"Потому что я сказала – сделала. Не смогла – пришла и объяснила. То есть не виляю, не вру, не пресмыкаюсь. Нет такого, знаете. У нас партнерские отношения. Но если мы сказали, что мы будем проводить форум, там комар носа не подточит. Все будет сделано", – подчеркнула нардеп.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном ухаживании со стороны экс-президентов, Верещук сказала: "Слушайте, они такие профессионалы... Они все друг друга... Это же вы понимаете. "Ира у нас одна", – как они говорят. Нельзя. То есть все в рамках приличий".

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была утверждена как кандидат на пост мэра Киева. Официально кандидатуру Верещук на конференции Киевской городской организации "Слуги народа" представил Зеленский.