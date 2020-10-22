Верещук о Ющенко: Он очень добрый, он очень хороший, талантливый Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры от этой партии Ирина Верещук в эфире программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона назвала третьего президента Украины Виктора Ющенко человеком открытой души.

"Он меня знакомил со своей живностью. Он очень добрый, он очень хороший, талантливый. Он как рассказывал про ежика... Можно рассказать? Говорит: "Боже, Ирочка, живет у меня ежик. Ехал я – смотрю: переходит дорогу. "Ну что ж ты? Тебя же переедут". Остановился, взял этого ежика. И живет у меня. А еще пони с побитым копытом, и кошки, и собаки. И всех я люблю, и всех я хочу видеть возле себя". Вот такой открытой души человек, добрый", – отметила Верещук.

По ее мнению, этим качеством Ющенко во время его президентской каденции пользовалось его окружение.

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Ющенко был третьим президентом Украины (с 2005-го по 2010 год). В 1999–2001 годах он занимал пост премьер-министра страны.