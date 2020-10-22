Верещук: Однажды у меня было девять телеэфиров в день

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что за один день у нее было девять телеэфиров.

"Это было в парламентской кампании, вот когда мы шли. Я была спикером парламентской кампании. Девять эфиров. В день. Без суфлера. Все по-настоящему. Но как оно меня закаляет! Я уже не вижу, кто бы мог меня из седла, так сказать… А по-другому не будет. Вся политика идет в медиа. [Хотя] кто-то там прячется и думает, что он сможет пропетлять, еще что-то, каких-то пять лет", – отметила Верещук.

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Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

20 сентября 2020 года нардеп была официально утверждена как кандидат на пост мэра Киева от "Слуги народа".

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