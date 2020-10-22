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Верещук: Из бюджета Киева воруется 30%. Это около $600 млн

Нардеп Ирина Верещук в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что из $2 млрд бюджета Киева крадется его третья часть.

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Верещук: Как бы они меня ни хейтили, они прекрасно знают, почему они со мной борются
Верещук: Как бы они меня ни хейтили, они прекрасно знают, почему они со мной борются
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что знает, как избавиться от разворовывания денег киевского бюджета. 

По словам Верещук, из бюджета Киева крадется 30% средств. 

"[Бюджет Киева] 58,6 млрд грн. Да. Это $2 млрд в большинстве", – отметила нардеп и уточнила, что 30% из них крадутся, речь идет о $600 млн.

По ее словам, это годичный бюджет Львова.

"Бюджет Львова – 7–8 млрд. И 11 млрд Харькова. И целой области такой, например, как Тернопольская, или Ивано-Франковская, или даже там Киевская. Представляешь? И я когда на это смотрю, я точно знаю, что это так, потому что я залезла туда, я же в этом понимаю… Как бы они меня ни хейтили, они прекрасно знают, почему они со мной борются. Потому что я в этом понимаю. И я знаю, как зайти так и сделать так, чтобы этого не было. Например, есть контракты перевозчиков", – отметила Верещук.

Один из способов предотвращения коррупции, по ее мнению, – заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками.

"Почему контракт КГГА подписывается на полгода? Почему каждых полгода владельцы этих маршруток должны идти в КГГА, нести, так сказать, мзду, чтобы каждые полгода получить новый контракт? А что, нельзя делать на три года контракт или на пять, чтобы они получили в лизинг новую технику и поменяли свой парк? И для нас было бы комфортно, и для бюджета не накладно", – сказала кандидат в мэры.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была официально утверждена как кандидат на пост мэра Киева от "Слуги народа".

ВИДЕО
[VIDEO_DESCRIВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, коррупция, бюджет, Ирина Верещук, местные выборы
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