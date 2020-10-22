Верещук: Я прошла дедовщину

Верещук о военном институте: Это была настоящая армия. Никто не делал никаких поблажек Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры от этой партии Ирина Верещук в эфире программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказала, что в военном институте прошла "дедовщину".

Она отметила, что физическую силу в основном могла применить во время учебы в военном институте.

"В армии было разное тоже. И как бы субординации разные... Дедовщину никто не отменял. Конечно, все было", – сказала Верещук.

На вопрос, прошла ли она дедовщину, политик ответила: "А как же?"

"Первый год, потом – старослужащие… Это все было. Черепа… Все, как положено. Это была настоящая армия. Никто не делал никаких поблажек, никаких скидок. Конечно, все было. Может быть, теперь это по-другому, потому что у нас это все было… еще те лекала, постсоветские. Знаешь, инерция вот эта военная. И понятно, что это своя субкультура, своя система отношений, которая была. Я не говорю, что прям-прям как в войсках, но своя система отношений была", – заявила Верещук.

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Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была официально утверждена как кандидат на пост мэра Киева от "Слуги народа".

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