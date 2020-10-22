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Верещук: Враги кругом

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы она победила на выборах мэра Киева.

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Верещук: Со всех сторон поджимают
Верещук: Со всех сторон поджимают
Фото: Александр Сенько / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому противостоит большое количество сильных врагов.

"Президент действительно искренне хочет моей победы, и у меня даже нет тени сомнения в том, что президент хочет изменить ситуацию в Киеве и на примере Киева показать, как можно изменить ситуацию в Украине. Офис президента – он же разный. Как вы видите, там работает 400 с чем-то человек. И говорить, что вот меня сливают, я тоже не могу, потому что есть разные подходы. Кто-то считает, что нужно искать консенсус с другими партиями, потому что, ну, будьмо відверті, як то кажуть: у нас не будет большинства единоличного в Киевсовете. И мы не можем рассчитывать, что мы сами будем принимать решения, как, например, мы имеем эту возможность в парламенте. И понятно, что нужно искать какую-то платформу, где мы будем договороспособны, что-то будем договариваться, о чем-то будем говорить. И это по-разному просто трактуется", – отметила Верещук.

По ее словам, она не чувствует предательства со стороны президентской команды.

"Враги кругом. Их много, и они сильные. Никому не нравится, чтобы получилось у президента Зеленского. И конечно, что и опыт, и медийные ресурсы, и финансовые возможности, ну и Россия… И со всех сторон поджимают. И конечно, что я не могу оценивать его своими глазами. Я в его сапогах не ходила, и его путь не могу пройти, и в его голову не могу залезть. Поэтому я не могу сказать, что меня предают", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была утверждена как кандидат на пост мэра Киева. Официально кандидатуру Верещук на конференции Киевской городской организации "Слуги народа" представил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Киев, выборы, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы
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