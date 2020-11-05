Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена посвятила своему мужу Андрею строки украинского классика.

Елена Ющенко обратилась к мужу: С днем рождения, моя любовь Фото: olena_yushchenko / Instagram

Жена Андрея Ющенко, сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена разместила в Instagram совместные кадры с супругом. По случаю его днярождения девушка процитировала стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання". С днем рождения, моя любовь", – написала она.

Брак с Еленой (в девичестве Безуглой) для Андрея Ющенко – второй. С первой женой, Елизаветой Ефросининой, они прожили с 2009-го по 2012 год. Свадьба Ющенко и Безуглой состоялась весной 2018 года.

5 ноября Андрею Ющенко исполнилось 35 лет.