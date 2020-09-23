"Он сошел с ума и покончил с собой". Невестка Ющенко показала фото с козами и рассказала притчу

Жена Андрея Ющенко, сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена разместила в Instagram кадры фотосессии. Она позировала с козами на природе.
"Я не знаю, как выбрать одно фото. У меня давно такого не было. Получив исходники, я сразу все показала мужу, так как все фотографии получились живые и очень красивые", – написала она.
Пост Ющенко сопроводила притчей о человеке, возомнившем себя равным богам и наказанным ими.
"Они лишили его неудач. Все у него стало получаться, все желания сбываться. Он сошел с ума и покончил с собой. Не думайте, что у вас было бы иначе. Неудачи связывают нас с реальностью, не позволяя сойти с ума. Лишь у сумасшедшего их нет. И в каждой неудаче, в каждом несчастье есть что-то хорошее и полезное, как говорил один из братьев. Мы не знаем, что это на самом деле было, удача или неудача, пока не доживем до завтра, как говорил другой брат. У того, кто выполняет все законы и правила, ни удач, ни неудач быть не может, как говорил третий, поскольку не он эти правила и законы придумал", – написала она.
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Я не знаю как выбрать одно фото.У меня давно такого не было.Получив исходники я сразу все показала мужу.Так как все фотографии получились живые и очень красивые.Спасибо моему фотографу : @nadin_photographer * Макияж от салона @made.beautystudio Эта история случается не так уж редко. Человек, возомнившии * себя равным богам, ими же и наказан. Они лишили его неудач. Все * у него стало получаться, все желания сбываться. Он соше * л с ума и покончил с собои * . Не думаи * те, что у вас было бы иначе. Неудачи связывают нас с реальностью, не позволяя сои * ти с ума. Лишь у сумасшедшего их нет. И в каждои * неудаче, в каждом несчастье есть что-то хорошее и полезное, как говорил один из братьев. Мы не знаем, что это на самом деле было, удача или неудача, пока не доживем до завтра, как говорил другои * брат. У того, кто выполняет все законы и правила, ни удач, ни неудач, быть не может, как говорил третии * , поскольку не он эти правила и законы придумал.
Брак с Еленой (в девичестве Безуглой) для Ющенко второй. С первой женой, Елизаветой Ефросининой, они прожили с 2009-го по 2012 год. Свадьба Ющенко и Безуглой состоялась весной 2018 года.